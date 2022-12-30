В Европе зафиксирована минимальная цена на газ впервые с середины февраля
Стоимость газа в Европе на биржевых торгах 30 декабря составила менее $800 за 1000 кубометров впервые с 16 февраля 2022 года. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на лондонскую биржу ICE. Общий спад стоимости газа с начала дня составил 16%.
Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах уменьшилась до $791,3 за 1000 кубометров, или €71,66 за МВт ч.
Снижению газовых котировок способствует установившаяся теплая погода в европейском регионе — столбики термометров на большей части территории Евросоюза на этой неделе держатся выше климатических показателей. Это позволило не только уменьшить отбор газа из хранилищ, но и увеличить закачку топлива в них до рекордных уровней.
Также доля ветрогенерации в получении электроэнергии Евросоюзом остается на уровне 20% или выше, 29 декабря она достигла рекордных показателей — 32,8%.
Сейчас европейские подземные хранилища газа заполнены на 83,19%, в них сосредоточено 90,03 млрд кубометров газа, однако даже такие высокие показатели, по мнению специалистов «Газпрома», не могут гарантировать ЕС спокойную жизнь зимой. Отмечается, что нагрузка на хранилища увеличится из-за изменения логистики и источников газоснабжения.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что сейчас российские власти анализируют ситуацию в случае введения Западом потолка цен на газ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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