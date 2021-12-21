Цены на газ в Европе пробили рекордные $2000

В Москве в ближайшие два года будет пять международных автовокзалов

Два человека пострадали и 20 автомобилей получили повреждения в аварии на ТТК

Экстремист, подстрекавший знакомых к терактам в Москве, осужден на 11 лет

Федеральные власти не поддержали полный отказ от мигрантов на стройках

В системе отопления в Москве из-за морозов температуру подняли до 130 градусов