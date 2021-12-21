Цены на газ в Европе пробили рекордные $2000

Европейская спотовая цена на газ превысила во вторник днем $2000 за тысячу кубометров, сообщает РИА Новости.

Цена январского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures уже превышала 21 декабря $1800 и $1940, установив тем самым абсолютный рекорд за всю историю торгов.

«Коммерческая ситуация»: Песков объяснил остановку поставок газа в Германию по «Ямал – Европе»

Цены на газ в Европе выросли на новостях об остановке газопровода «Ямал-Европа», а также падении ветрогенерации в регионе.

Ранее во вторник физический поток газа по трубопроводу «Ямал – Европа» в Германию прекратился после отказа «Газпрома» бронировать на 21 декабря мощности прокачки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это «абсолютно коммерческой ситуацией» и отверг связь с проблемами вокруг «Северного потока-2».

«О конкретных причинах нужно задавать вопрос в «Газпром». Никакой здесь связи (с «Северным потоком-2» - прим. НСН) нет, это абсолютно коммерческая ситуация», - сказал представитель Кремля.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:ЕвропаГаз
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