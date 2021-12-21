Цены на газ в Европе превысили $1800 за тысячу кубометров впервые с октября
Цена газа в Европе во вторник поднялась $1 800 за 1 тысячу кубических метров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
На открытии торгов (по состоянию на 10:01 мск) цена январского фьючерса на нидерландском хабе TTF составляла $1 803 за тысячу кубометров. Стоимость топлива достигла таких показателей впервые с начала октября.
Днем ранее европейские цены на газ в начале биржевых торгов взлетели выше $1 700. Так, стоимость январских фьючерсов TTF достигала почти $1 740 за 1 тысячу куб. м, отмечает Ura.ru. По итогам торгового дня цена тысячи кубометров топлива закрепилась на отметке $1723, пишет RT.
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