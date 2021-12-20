«Газпром» по-прежнему не торгует топливом на своей электронной площадке

Электронная торговая платформа компании «Газпром экспорт» не собирается возобновлять работу в на этой неделе. Она вновь не выставила лоты на продажу, свидетельствует график торгов. Российский газовый концерн не проводит торги 1,5 месяца, однако фактически этот срок составляет уже два месяца, поскольку последняя сделка на электронной торговой площадке была зафиксирована 13 октября.

ЭТП «Газпром экспорта» предназначена для продажи природного голубого топлива потребителям в европейских странах в дополнение к поставкам по актуальным среднесрочным и долгосрочным контрактам. «Газпром» в конце октября объявил о досрочном достижении целевого уровня запасов газа в подземных хранилищах России.

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак ранее не исключал, что спотовые продажи газа на экспорт на ЭТП «Газпрома» могут вновь начаться в ноябре - декабре, после заполнения российских ПХГ.

Газовый рынок очень активно реагирует на все технические детали присутствия российского голубого топлива в Европе, а также на активность на ЭТП «Газпром экспорта».

Сегодня спотовая цена газа в Европе превысила 1900 долларов за одну тысячу кубометров, следует из данных биржи ICE. Цена вновь подскочила на фоне более серьёзного похолодания, по сравнению с прогнозом, и сокращения прокачки газа по трубопроводу «Ямал-Европа».

