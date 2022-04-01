Цены на газ в Европе превысили $1500 долларов за тысячу кубометров

По данным лондонской биржи ICE, цены на топливо выросли более чем на 5%. Фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах с поставкой в мае подорожали до $1 522 за 1 тысячу куб. м.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о продаже газа недружественным странам за рубли, напоминает Ura.ru. Эксперты полагают, что из-за продажи топлива РФ сможет получить рекордные доходы, даже несмотря на санкции Запада, отмечает РИА ФАН.

