Цены на газ в Европе превысили $1500 долларов за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе на торгах превысила $1500 за тысячу кубометров.

Немецкий эксперт: Россия получит рекордные доходы от экспорта газа

По данным лондонской биржи ICE, цены на топливо выросли более чем на 5%. Фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах с поставкой в мае подорожали до $1 522 за 1 тысячу куб. м.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о продаже газа недружественным странам за рубли, напоминает Ura.ru. Эксперты полагают, что из-за продажи топлива РФ сможет получить рекордные доходы, даже несмотря на санкции Запада, отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаГаз
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