Газ в Европе стал дешевле, чем в России
Падение цен на газ в странах Европы привело к тому, что его стоимость в России стала выше, чем для европейских потребителей. Причём такое соотношение сохраняется даже с учетом затрат на транспортировку и экспортную пошлину в 30%.
Как передает РБК, цены на крупнейшем в Европе газовом хабе TTF в Нидерландах сегодня упали до 46-47 долларов США за тысячу кубометров – почти в 2 раза ниже уровня конца марта, когда они находились на отметке 80 долларов. На ближайшем к России хабе в австрийском Баумгартене они пока несколько выше — 62 доллара за тысячу кубов. Для примера, в ближайших к Европе Смоленской и Ленинградской областях газ стоит в районе 60 долларов, хотя в местах добычи она значительно меньше.
На этом фоне средняя экспортная стоимость российского газа в марте превышала 125 долларов за тысячу кубометров. Дело в том, что до 1/3 контрактов идут в увязке с нефтью и нефтепродуктам с лагом по времени, который достигает примерно шести месяцев.
Это означает, что «Газпром» пока не ощутил в полной мере последствия нынешнего обвала цен. В бюджете российского концерна предусмотрена средняя стоимость газа при поставках в дальнее зарубежье на уровне 175-185 долларов за тысячу кубов. Еще в начале февраля она вообще составляла 200 долларов.
Эксперты прогнозируют, что на рекордно низком уровне цены на голубое топливо в Европе будут сохраняться всё лето. Восстановление возможно только к зиме, однако при условии, что не начнётся вторая волна коронавирусной инфекции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru