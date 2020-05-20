«Траты пока не сокращают». Эксперт о резком падении доходов «Газпрома»

«Все это отразится на доходах федерального бюджета. От газа мы зависим чуть меньше, чем от нефти. В отличие от нефти, налоговые пошлины по газу - фиксированные. При падении объемов продаж доходы снижаются, но при снижении цены газа доходы бюджета не меняются. По нефти ситуация другая. Там снижаются налоговые поступления и от падения цены, и от падения объемов продаж. Для бюджета это, безусловно, минус. Для "Газпрома" это, безусловно, снижение выручки, прибыли, может быть, это даже убытки. В целом, ситуация для всех отраслей, связанных с ресурсами, плачевная. Вместе с тем пока что заявлений сократить траты у компании не было, все остается в том же объеме. Возможно, "Газпром" пересмотрит свою инвестиционную программу, чтобы расходы соответствовали доходам, но об этом пока ничего не сообщалось», - отметил он.

Германия в марте сократила закупки газа на 45% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Турция, в недавнем прошлом второй по объемам покупатель, в том же месяце снизила объем импорта в семь раз, а по сравнению с мартом 2018 года — в 14.

Ранее сообщалось, что в первом квартале «Газпром», обладающий монополией на экспорт трубопроводного газа в России, впервые в истории зафиксировал убыток, причем в 306 миллиардов рублей. Разница с первым кварталом прошлого года — почти 500 миллиардов. Традиционно этот период считался самым выгодным для компании, позволявшим выйти в прибыль по итогам года.

