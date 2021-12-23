Цены на газ в Европе обрушились до $1600

При этом на открытии торгов стоимость январских фьючерсов по индексу голландского TTF превышала $1900.

Падение цен происходит на фоне ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина, в ходе которой он прокомментировал и ситуацию с рекордными ценами на газ в Европе.

Путин, в частности, отверг обвинения «Газпрома» в монополизации газа, подчеркнув, что «никакой здесь правды нет».

