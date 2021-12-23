Цены на газ в Европе обрушились до $1600

Цены фьючерсов на газ в Европе в четверг стремительно падают, сообщает РИА Новости со ссылкой на лондонскую биржу ICE.

Они понизились уже более чем 20%, опустившись ниже $1600 за тысячу кубометров.

«Никакой правды нет!» Путин об обвинениях в адрес «Газпрома»

При этом на открытии торгов стоимость январских фьючерсов по индексу голландского TTF превышала $1900.

Падение цен происходит на фоне ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина, в ходе которой он прокомментировал и ситуацию с рекордными ценами на газ в Европе.

Путин, в частности, отверг обвинения «Газпрома» в монополизации газа, подчеркнув, что «никакой здесь правды нет».

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ФОТО: РИА Новости
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