Цены на бензин в России впервые перевалили за 100 рублей
Частные российские автозаправочные станции, не связанные с крупными нефтяными компаниями, начали продавать бензин в рознице по 120 и даже 140 рублей за литр, сообщает Reuters.
Рубеж в 100 рублей стоимость на некоторых АЗС не переходила из-за того, что программное обеспечение не предусматривало трёхзначных отметок — ранее по такой цене в России топливо не продавалось. К концу июня ситуация усугубилась, и независимые заправки, внеся технические корректировки в свои программы, начали предлагать бензин по 100 рублей за литр и выше. По словам одного из трейдеров, дорогое топливо не отпугивает клиентов, которые едут заправляться.
На независимых АЗС в Центральном ФО, на которых в наличии еще остается топливо, Аи-92 встречается по 115 рублей за литр и выше, Аи-95 — около 120 рублей, дизельное топливо — 130-140 рублей за литр.
Цены на сетевых АЗС мало отличаются от докризисных: Аи-92 стоит в пределах 63-66 рублей за литр, Аи-95 — 70-73 рубля за литр. По данным агентства, нефтекомпании даже в условиях дефицита придерживаются негласной договоренности с регуляторами, предполагающей темпы повышения цен в рамках инфляции.
Ранее в Госдуме призвали привыкать к ограничениям на топливо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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