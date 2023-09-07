Цены на бензин Аи-92 и Аи-95 обновили рекорды

По данным площадки, тонна 92-го бензина стала дороже на 1,14%, поднявшись до 66 220 рублей. Тонна бензина Аи-95 подорожала до 76 876 рублей, что на 0,5% больше, чем днём ранее.

Стоимость летнего дизельного топлива также побила рекорд - 69 122 рублей за тонну (+0,83%). Аналогичная ситуация с авиакеросином - рост до 71 119 рублей за тонну (+2,83%). Цена тонны топочного мазута также обновила рекорд - рост на 2,02% за сутки, до 35 935 рублей.

Что касается сжиженных углеводородных газов (СУГ), то здесь всё наоборот. Стоимость снизилась на 9,8% - до 30 304 рублей за тонну.

Ранее президент Независимого топливного союза Павел Баженов рассказал «Радиоточке НСН», что в росте цен на топливо виновато подорожание товарных нефтепродуктов на мировых рынках и обесценивание рубля.

