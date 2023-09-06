Цена бензина Аи-95 впервые превысила 76 тысяч рублей
Цена бензина Аи-95 по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила новый рекорд, впервые превысив отметку в 76 тысяч рублей за тонну.
По данным площадки, за день рост стоимости 95-го бензина составил 1,16%, в результате тонна топлива подорожала до 76 492 рублей.
Тонна бензина Аи-92 стала дороже на 0,48% - 65 472 рублей, а цена летнего дизеля выросла на 0,37% - до 68 556 рублей за тонну.
Также подорожали топочный мазут - до 35 225 рублей за тонну (+1,38%), авиакеросин - до 69 747 рублей за тонну (+0,8%), и сжиженные углеводородные газы (СУГ) - до 33 596 рублей за тонну (+5,12%).
Ранее Министерство энергетики России рекомендовало нефтяным компаниям сдерживать стоимость дизельного топлива в мелком опте в сельскохозяйственных регионах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru