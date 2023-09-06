Цена бензина Аи-95 впервые превысила 76 тысяч рублей

По данным площадки, за день рост стоимости 95-го бензина составил 1,16%, в результате тонна топлива подорожала до 76 492 рублей.

Тонна бензина Аи-92 стала дороже на 0,48% - 65 472 рублей, а цена летнего дизеля выросла на 0,37% - до 68 556 рублей за тонну.

Также подорожали топочный мазут - до 35 225 рублей за тонну (+1,38%), авиакеросин - до 69 747 рублей за тонну (+0,8%), и сжиженные углеводородные газы (СУГ) - до 33 596 рублей за тонну (+5,12%).

Ранее Министерство энергетики России рекомендовало нефтяным компаниям сдерживать стоимость дизельного топлива в мелком опте в сельскохозяйственных регионах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

