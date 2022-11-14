Цены на автозапчасти выросли на 50% в России
В России подорожали запчасти для автомобилей. В большей степени это коснулось производителей, заявивших об уходе с российского рынка. Таковы данные информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза». Их проводит «Коммерсантъ».
Средние цены на запасные части резко выросли для автомобилей Honda (59%), Volvo (51%), Mazda (49%), Land Rover (46%), Infiniti (42%), BMW и Mercedes-Benz (41%), а также Suzuki и Audi (38%). По данным «ОСАГО: общественная экспертиза», разрушительного воздействия на сегмент обязательной «автогражданки» такой рост цен не оказал, так как количество владельцев таких автомобилей составляет 12–13% от общего числа автомобилистов, заключивших договор ОСАГО.
Автозапчасти для марок более популярных зарубежных производителей в среднем подорожали на 30%. Это Nissan, Mitsubishi, Lexus — средняя цена для них выросла на 33%, а также Toyota — 31%, Skoda — 30%, Hyundai и Kia — 29%, Volkswagen — 28%, Chevrolet — 27%.
Рост средней стоимости запчастей для марок автомобилей отечественных производителей составил только 12%.
Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в разговоре с НСН заявил о том, что доля контрафактных автозапчастей в России крайне мала, так как работает параллельный импорт, с его помощью поставщики везут все официально.
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