«Не фуфло, а импорт!»: В России заявили лишь о 4% контрафакта в автозапчастях

Накануне сообщалось, что доля контрафактных автозапчастей на российском рынке в 2022 году выросла в два раза и достигла рекордных 28%. Под ударом оказались все товарные группы, будь то колесные диски, подушки безопасности, фары или компоненты подвески. Такие данные приводит News.ru со ссылкой на аналитическое агентство Gruzdev Analyze. Александр Казаченко не согласился с аналитиками и отметил, что контрафакта автозапчастей в стране почти нет.

«Контрафакт сейчас практически никто не ввозит, потому что открыт параллельный импорт. Нет никакого смысла везти контрафакт. Ввозятся неоригинальные запчасти и оригинальные. И никакого всплеска на 28% явно нет. Гайки закрутили так, что, к примеру, по маркировке шины вы можете узнать, введя ее в программу в интернете, фамилию сотрудника на заводе в Шанхае, где ее производили. Контрафакт уже не завозится как раньше: тогда был запрет на ввоз от импортера, который торговал здесь автомобилями. Сейчас этого запрета нет и люди везут все официально, это никакой не контрафакт, а параллельный импорт», - сказал Казаченко.

По его словам, по параллельному импорту поставляют детали как хорошего качества, так и неоригинальные запчасти, которые оставляют желать лучшего. Однако, указал Казаченко, все они сертифицированы для ввоза в страну, поэтому не могут считаться контрафактом.