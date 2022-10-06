«Не фуфло, а импорт!»: В России заявили лишь о 4% контрафакта в автозапчастях
Существуют некоторые «серые» схемы, но они никак не связаны с качеством деталей, отметил в эфире НСН эксперт рынка автосервисов Александр Казаченко.
Доля контрафактных автозапчастей в России крайне мала, так как работает параллельный импорт, с его помощью поставщики везут все официально, заявил вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в разговоре с НСН.
Накануне сообщалось, что доля контрафактных автозапчастей на российском рынке в 2022 году выросла в два раза и достигла рекордных 28%. Под ударом оказались все товарные группы, будь то колесные диски, подушки безопасности, фары или компоненты подвески. Такие данные приводит News.ru со ссылкой на аналитическое агентство Gruzdev Analyze. Александр Казаченко не согласился с аналитиками и отметил, что контрафакта автозапчастей в стране почти нет.
«Контрафакт сейчас практически никто не ввозит, потому что открыт параллельный импорт. Нет никакого смысла везти контрафакт. Ввозятся неоригинальные запчасти и оригинальные. И никакого всплеска на 28% явно нет. Гайки закрутили так, что, к примеру, по маркировке шины вы можете узнать, введя ее в программу в интернете, фамилию сотрудника на заводе в Шанхае, где ее производили. Контрафакт уже не завозится как раньше: тогда был запрет на ввоз от импортера, который торговал здесь автомобилями. Сейчас этого запрета нет и люди везут все официально, это никакой не контрафакт, а параллельный импорт», - сказал Казаченко.
По его словам, по параллельному импорту поставляют детали как хорошего качества, так и неоригинальные запчасти, которые оставляют желать лучшего. Однако, указал Казаченко, все они сертифицированы для ввоза в страну, поэтому не могут считаться контрафактом.
«Контрафакт имеет 3-4%. Есть серые схемы для того, чтобы уйти от НДС и заплатить более меньшую таможенную пошлину. Но это никак не связано с качеством деталей. Есть детали хорошего качества, которые стоят 30-40% от детали оригинальной. А есть неоригинал фуфловый, который стоит 10-15% от стоимости оригинальной детали. Но, опять же, его сертифицируют и ввозят, как он может быть контрафактом? Есть также внутреннее производство. К примеру, в Нижнем Новгороде производитель пластиковых бамперов делал запчасти для завода Volkswagen в Калуге. Сейчас они расширили линейку и кроме бамперов производят еще 10-12 позиций из пластика для того же Volkswagen, которые они раньше не производили. Но это вряд ли можно назвать контрафактом», - резюмировал Казаченко.
Так, даже несмотря на ввоз в Россию импортных автозапчастей по параллельному импорту, на рынке наблюдается дефицит. Многие автопроизводители и поставщики перестали работать в России, а привозить альтернативы по схеме серого импорта приходится через нескольких посредников. В связи с этим цены на автомобильные комплектующие резко выросли. Autonews.ru со ссылкой на данные международной сети автосервисов FIT SERVICE отмечало, что цены выросли на 45-65% в зависимости от товара.
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