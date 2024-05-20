Цены на автозапчасти в России стабилизировались с июля 2023 года
Цены на автозапчасти в России стабилизировались с июля 2023 года, заявил глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, передает ТАСС.
Он отметил, что стоимость компонентов прекратила значительно расти, так как поставки комплектующих были налажены, логистические цепочки изменены на фоне санкций. Колебания цен на сегодняшний день незначительны и касаются только отдельных марок машин.
При этом сложности с запчастями могут возникнуть у владельцев машин тех китайских марок, которые только появляются в России, рассказал сооснователь автосалона Car-Traid Булат Закиев.
По его словам, в отношении легковушек компаний Chery, Geely, Haval ситуация стабильна, так как они уже давно представлены в России и покупателям не приходится ждать запчасти по два-три месяца,передает «Радиоточка НСН».
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