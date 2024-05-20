Цены на автозапчасти в России стабилизировались с июля 2023 года

При этом сложности с запчастями могут возникнуть у владельцев машин тех китайских марок, которые только появляются в России, рассказал сооснователь автосалона Car-Traid Булат Закиев.

По его словам, в отношении легковушек компаний Chery, Geely, Haval ситуация стабильна, так как они уже давно представлены в России и покупателям не приходится ждать запчасти по два-три месяца,передает «Радиоточка НСН».

