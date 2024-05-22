Цены на аренду элитного жилья в Москве достигли исторического максимума

Так, средняя арендная ставка достигла 442 тысяч рублей в месяц.

По сравнению с началом 2024 года цена выросла на 14%, а по сравнению с апрелем 2023 года стоимость аренды таких квартир выросла на 31%.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что к 2030 году в России намерены построить миллиард квадратных метров жилья, напоминает «Радиоточке НСН».