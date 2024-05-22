Цены на аренду элитного жилья в Москве достигли исторического максимума
22 мая 202420:24
В апреле 2024 года цены на аренду элитных квартир в Москве побила исторический максимум, передает РБК.
Так, средняя арендная ставка достигла 442 тысяч рублей в месяц.
По сравнению с началом 2024 года цена выросла на 14%, а по сравнению с апрелем 2023 года стоимость аренды таких квартир выросла на 31%.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что к 2030 году в России намерены построить миллиард квадратных метров жилья, напоминает «Радиоточке НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru