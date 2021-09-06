Дерипаска допустил «встряску» на рынке алюминия на фоне ситуации в Гвинее

Попытка государственного переворота в Гвинее может повлиять на ситуацию на рынке алюминия, считает российский бизнесмен Олег Дерипаска.

«Рынок алюминия может серьезно встряхнуть эта ситуация», — написал миллиардер в своем Telegram-канале.

Как отметил Дерипаска, 20% производителей алюминия в мире используют бокситы из Гвинеи, пишет RT.

Накануне стало известно, что военнослужащие устроили переворот в Гвинее. Мятежники вступили в бой с охраной президента страны Альфа Конде и взяли главу государства в плен, затем объявили по всей стране комендантский час, напоминает Газета.ру. Лидер путчистов полковник Мамади Думбуя объявил о роспуске правительства, отмене конституции и закрытии границ страны.

