Цену на газ из РФ для Белоруссии впервые зафиксируют на три года

Стоимость поставок газа из России в Белоруссию впервые будет зафиксирована на трехлетний период. Об этом заявил премьер республики Роман Головченко, сообщает издание «СБ.Беларусь сегодня».

Путин согласовал с Лукашенко цены на энергоресурсы

«В ближайшее время соответствующие министерства подпишут коммерческие соглашения на поставку природного газа в Беларусь. И как мы услышали, впервые цена будет зафиксирована на трехлетний период», — указал Головченко.

Как отметил премьер-министр, таким образом Белоруссия сможет исходить из конкретной цифры в своих макроэкономических расчетах. Головченко заверил, что цена на топливо для жителей и промышленности республики будет выгодной и комфортной.

«Считаю, что надо уходить от выпячивания этого вопроса. Это рабочий вопрос», - добавил премьер.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что совместно с белорусским коллегой Александром Лукашенко согласовал ценовые параметры на энергоресурсы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как отметил российский лидер, Москва поставляет газ и нефть Минску на выгодных преференциальных условиях, что подчеркивает привилегированный характер партнерства между двумя странами.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:ЦеныГазРоссияБелоруссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры