Цену на газ из РФ для Белоруссии впервые зафиксируют на три года
Стоимость поставок газа из России в Белоруссию впервые будет зафиксирована на трехлетний период. Об этом заявил премьер республики Роман Головченко, сообщает издание «СБ.Беларусь сегодня».
«В ближайшее время соответствующие министерства подпишут коммерческие соглашения на поставку природного газа в Беларусь. И как мы услышали, впервые цена будет зафиксирована на трехлетний период», — указал Головченко.
Как отметил премьер-министр, таким образом Белоруссия сможет исходить из конкретной цифры в своих макроэкономических расчетах. Головченко заверил, что цена на топливо для жителей и промышленности республики будет выгодной и комфортной.
«Считаю, что надо уходить от выпячивания этого вопроса. Это рабочий вопрос», - добавил премьер.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что совместно с белорусским коллегой Александром Лукашенко согласовал ценовые параметры на энергоресурсы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как отметил российский лидер, Москва поставляет газ и нефть Минску на выгодных преференциальных условиях, что подчеркивает привилегированный характер партнерства между двумя странами.
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