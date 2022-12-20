Цену на газ из РФ для Белоруссии впервые зафиксируют на три года

«В ближайшее время соответствующие министерства подпишут коммерческие соглашения на поставку природного газа в Беларусь. И как мы услышали, впервые цена будет зафиксирована на трехлетний период», — указал Головченко.

Как отметил премьер-министр, таким образом Белоруссия сможет исходить из конкретной цифры в своих макроэкономических расчетах. Головченко заверил, что цена на топливо для жителей и промышленности республики будет выгодной и комфортной.

«Считаю, что надо уходить от выпячивания этого вопроса. Это рабочий вопрос», - добавил премьер.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что совместно с белорусским коллегой Александром Лукашенко согласовал ценовые параметры на энергоресурсы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как отметил российский лидер, Москва поставляет газ и нефть Минску на выгодных преференциальных условиях, что подчеркивает привилегированный характер партнерства между двумя странами.

