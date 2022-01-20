Центробанк заявил о скором выходе новой банкноты в 100 рублей

Алексеев не исключил проведение пресс-конференции, где будет представлена новая банкнота.

Изменения коснутся не только 100-рублевой купюры. Центробанк планирует модернизировать пять номиналов: новые 1 000 и 5 000 рублей поступят обращение в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году, а обновленные 10 и 50 рублей выйдут в 2025 году.

Также в ходе встречи клуба экономической и деловой журналистики и базовой кафедры Банка России НИУ ВШЭ Алексеев отметил, что, по его мнению, «железные» рубли еще долго не выйдут из оборота.

