ЦБ не будет возобновлять торги на Мосбирже в секции фондового рынка 2 марта

Центробанк принял решение не возобновлять в среду торги на Московской бирже в секции фондового рынка. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Торги 2 марта не будут возобновлены, за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях; секции срочного рынка, кроме инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы), зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме «Закрытие позиций». Также мера не коснется секции рынка стандартизированных производных финансовых инструментов.

Ранее Банк России не стал возобновлять торги на Мосбирже в секции фондового рынка, секции срочного рынка, секции рынка СПФИ.

ЦБ с 28 февраля временно запретил брокерам продажу ценных бумаг, купленных в РФ нерезидентами, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Торги"московская Биржа"Центробанк
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