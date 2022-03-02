ЦБ не будет возобновлять торги на Мосбирже в секции фондового рынка 2 марта
Центробанк принял решение не возобновлять в среду торги на Московской бирже в секции фондового рынка. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Торги 2 марта не будут возобновлены, за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях; секции срочного рынка, кроме инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы), зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме «Закрытие позиций». Также мера не коснется секции рынка стандартизированных производных финансовых инструментов.
Ранее Банк России не стал возобновлять торги на Мосбирже в секции фондового рынка, секции срочного рынка, секции рынка СПФИ.
ЦБ с 28 февраля временно запретил брокерам продажу ценных бумаг, купленных в РФ нерезидентами, напоминает телеканал «360».
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