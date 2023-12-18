СМИ: В России введут лимит в 100 тысяч рублей на перевод денег без открытия счета

Соответствующие поправки разработал Росфинмониторинг, пишет Ura.ru. Документ вносит изменения в «антиотмывочный» закон, а также закон о Национальной платежной системе. Поправки рассмотрят на заседании правительства. Инициатива вступит в силу через год после принятия парламентом.

Законопроект предполагает, что физлица, желающие сделать разовый платеж на сумму свыше 100 тысяч рублей, должны будут пройти полную идентификацию.

«В этом случае ЭСП (электронное средство платежа. — НСН) станет персонифицированным с лимитом разовой операции в 600 тысяч рублей», — указал представитель Росфинмониторинга.

Действие законопроекта распространится на прошедших упрощенную идентификацию личности граждан, отмечает РЕН ТВ. Сейчас для этой категории не действуют ограничения на размер единоразового перевода.

