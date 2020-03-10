Центробанк ввёл послабления по кредитам из-за коронавируса

Центральный банк РФ принял решение о введение целого блока регуляторных послаблений в связи с ситуацией с коронавирусом и возможным влиянием её на экономику страны. Информация об этом размещена на официальном сайте регулятора.

В частности, до 30 сентября текущего года банки получили право не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика в сферах туризма и транспорта, передает Газета.ру. Речь идёт о ссудах, которые будут реструктурированы в связи с сокращением доходов заёмщика на фоне распространения Kovid-19.

Кроме того, ЦБ вводит на тот же срок пониженный коэффициент риска в размере 70% для требований по кредитам в рублях к организациям, которые выпускают лекарственные препараты, а также медицинскую технику. Для кредитов в иностранной валюте надбавки к коэффициентам риска по ссудам для таких производителей будет снижен до нуля, уточняет RT.

При этом Центробанк не исключает, что введёт новые дополнительные меры в зависимости от развития ситуации.

