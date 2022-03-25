Центробанк: Все золото из резервов хранится на территории России
Золото из золотовалютных резервов находится в хранилищах Центробанка на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на регулятор.
«Все золото из наших золотовалютных резервов находится в хранилищах Банка России на территории нашей страны», — подчеркнули в ЦБ.
Как отметили в Банке России, золотовалютные резервы в тяжелых ситуациях обеспечивают выплату валютного долга, критический импорт, стабилизируют валютный рынок, пишет Ura.ru. За их счет центральный банк может защищать экономику от внешних кризисов.
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