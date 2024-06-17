Центробанк установил новый порядок расчетов за газ после санкций против Мосбиржи

Центробанк установил новые правила расчетов за поставляемый на экспорт газ из-за санкций США против Мосбиржи. Об этом сообщается в опубликованном на сайте решении совета директоров регулятора.

После того как торги долларами и евро на бирже были прекращены, процесс конвертации валюты для покупателей будет осуществляться через «уполномоченный банк».