Центробанк установил новый порядок расчетов за газ после санкций против Мосбиржи
Центробанк установил новые правила расчетов за поставляемый на экспорт газ из-за санкций США против Мосбиржи. Об этом сообщается в опубликованном на сайте решении совета директоров регулятора.
После того как торги долларами и евро на бирже были прекращены, процесс конвертации валюты для покупателей будет осуществляться через «уполномоченный банк».
12 июня США включили Мосбиржу и входящий в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) в SDN-лист. Ограничительные меры также были введены против Национального расчетного депозитария (НРД), выступающего в качестве посредника в валютных сделках на бирже.
На следующий день санкции в отношении Мосбиржи ввела также Великобритания, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сын Байдена запросил повторный суд по делу о нарушении правил оборота оружия
- Приложение Rutube исчезло из AppStore
- Центробанк установил новый порядок расчетов за газ после санкций против Мосбиржи
- «Вкусвилл» отказался от поставок продукции «Гастропорта» на фоне отравлений
- В Татарстане после отравления людей едой из доставки возбудили уголовное дело
- СМИ: Глава минкульта Латвии, поддерживавшая русскоязычные СМИ, ушла в отставку
- В Нижнем Новгороде возбудили дело после отравления едой из доставки
- МВД опровергло сообщения о массовости проблемы с загранпаспортами
- ВЦИОМ: Всего 10% россиян негативно относятся к байкерам
- МИД Швейцарии рассматривает Саудовскую Аравию для второй конференции по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru