Центробанк установил новый порядок расчетов за газ после санкций против Мосбиржи

Центробанк установил новые правила расчетов за поставляемый на экспорт газ из-за санкций США против Мосбиржи. Об этом сообщается в опубликованном на сайте решении совета директоров регулятора.

После того как торги долларами и евро на бирже были прекращены, процесс конвертации валюты для покупателей будет осуществляться через «уполномоченный банк».

Центробанк отменил утренние торги на Мосбирже

12 июня США включили Мосбиржу и входящий в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) в SDN-лист. Ограничительные меры также были введены против Национального расчетного депозитария (НРД), выступающего в качестве посредника в валютных сделках на бирже.

На следующий день санкции в отношении Мосбиржи ввела также Великобритания, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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