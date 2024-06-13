Центробанк отменил утренние торги на Мосбирже
13 июня 202421:53
Утренние торги на Московской бирже временно отменены. Соответствующее решение было принято Центробанком РФ.
В сообщении уточняется, что отмена затрагивает валютный рынок, рынок драгоценных металлов и срочный рынок.
«Банк России принял решение не проводить торговые сессии до 9:50 по московскому времени... с 14 июня 2024 года и до отмены данного решения», - указал регулятор.
Ранее Мосбиржа с 13 июня 2024 года прекратила торги долларом и евро из-за санкций США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru