Центробанк отменил утренние торги на Мосбирже

В сообщении уточняется, что отмена затрагивает валютный рынок, рынок драгоценных металлов и срочный рынок.

«Банк России принял решение не проводить торговые сессии до 9:50 по московскому времени... с 14 июня 2024 года и до отмены данного решения», - указал регулятор.

Ранее Мосбиржа с 13 июня 2024 года прекратила торги долларом и евро из-за санкций США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».