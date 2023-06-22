Центробанк Турции повысил ключевую ставку почти в два раза

В сообщении говорится, что решение об ужесточении денежно-кредитной политики было принято с целью как можно скорее добиться дезинфляции, «закрепить инфляционные ожидания и контролировать ухудшение поведения цен».

Комитет по денежно-кредитной политике ЦБ Турции отметил, что инфляция в мировой экономике снизилась, однако по-прежнему значительно превышает долгосрочные средние показатели.

«Ключевая ставка будет определяться таким образом, чтобы создать... условия, которые обеспечат базовую тенденцию инфляции к снижению и достижению целевого уровня 5% в среднесрочной перспективе», - подчёркивается в заявлении.

Ранее Центробанк РФ принял решение в очередной раз сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, сообщает RT.

