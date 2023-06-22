Банк Англии повысил ставку до 5%
Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии объявил о повышении ставки на 50 базисных пунктов, до 5% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
Это уже 13-е подряд повышение с декабря 2021 года, когда ставка была повышена с 0,1% до 0,25%. Уточняется, что решение повысить ставку было принято большинством голосов: семь против двух.
«Комитет продолжает внимательно следить за влиянием повышения банковской ставки... полное влияние... не будет ощущаться в течение некоторого времени», - отмечается в заявлении.
Также в Банке Англии указали, что корректировка банковской ставки будет осуществляться по мере необходимости, «чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 2% в среднесрочной перспективе».
Ранее Федеральная резервная система США после десяти подряд повышений базовой процентной ставки решила сохранить её на уровне 5-5,25%, сообщает RT.
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