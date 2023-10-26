Центробанк Турции повысил ключевую ставку до 35 процентов

В сообщении говорится, что было принято решение продолжить процесс ужесточения денежно-кредитной политики, с целью «как можно скорее добиться снижения инфляции и контролировать ухудшение ценовой динамики».

«Показатели инфляции и ее основные тенденции будут тщательно отслеживаться, и Совет продолжит использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты решительно, в соответствии с основной целью стабильности цен», - говорится в заявлении регулятора.

Ранее комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии объявил об очередном повышении ставки - до 5,25% годовых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

