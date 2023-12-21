Центробанк Турции поднял учетную ставку до 42,5% годовых

Таким образом, ЦБ повышает ставку уже в седьмой раз подряд. там уточнили,, что отмечают признаки улучшения ожиданий по инфляции, а потому увеличение ДКП в скором времени, скорее всего, прекратится.

Аналитики назвали ожидаемым повышение ставки, и допускают, что данный параметр поднимут до 45%. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».