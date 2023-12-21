Центробанк Турции поднял учетную ставку до 42,5% годовых
21 декабря 202314:58
Центробанк Турции повысил ключевую ставку до 42,5%. Об этом говорится в заявлении на сайте регулятора.
Таким образом, ЦБ повышает ставку уже в седьмой раз подряд. там уточнили,, что отмечают признаки улучшения ожиданий по инфляции, а потому увеличение ДКП в скором времени, скорее всего, прекратится.
Аналитики назвали ожидаемым повышение ставки, и допускают, что данный параметр поднимут до 45%. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru