Основными покупателями российского дизтоплива в 2023 году стали Турция и Бразилия

Основными покупателями российского дизтоплива в 2023 году стали Турция и Бразилия, пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков компании Kpler.

В декабре Турция увеличила импорт дизтоплива до 319 тысяч баррелей в сутки. Бразилия же наращивала поставки три месяца подряд, в декабре страна стала приобретать почти 274 тысячи баррелей в сутки.

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Министерство энергетики России объявило об отмене запрета на поставки летнего дизельного топлива за рубеж, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 22 ноября. Решение принято в связи с насыщением внутреннего рынка. Минэнерго уточнило, что запасы летнего дизтоплива в России выросли на 14% и составили 3,2 миллиона тонн.

Правительство ввело запрет на экспорт топлива 21 сентября на фоне стремительного роста цен в течение нескольких месяцев, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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