Основными покупателями российского дизтоплива в 2023 году стали Турция и Бразилия

Министерство энергетики России объявило об отмене запрета на поставки летнего дизельного топлива за рубеж, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 22 ноября. Решение принято в связи с насыщением внутреннего рынка. Минэнерго уточнило, что запасы летнего дизтоплива в России выросли на 14% и составили 3,2 миллиона тонн.

Правительство ввело запрет на экспорт топлива 21 сентября на фоне стремительного роста цен в течение нескольких месяцев, напоминает «Радиоточка НСН».

