Центробанк спрогнозировал рост ВВП на 2,5%
Центробанк ожидает, что ВВП России в первом квартале 2020-го вырастет на 2-2,5%. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на доклад регулятора о денежно-кредитной политике. Кроме того, ЦБ прогнозирует, что по итогам 2020 года ВВП России увеличится на 1,5-2%.
Между тем, ранее НСН писала, что глава Банка России Эльвира Набиуллина высказала мнение о том, что ситуация с коронавирусом на экономику России повлияла мало. В то же время, по ее словам, эпидемия, охватившая Китай и распространившаяся в другие страны, отражается на экономике в мире.
В свою очередь, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что влияние коронавируса на экономику России и банковский сектор может быть значительным. Это произойдет, если эпидемия не будет взята под контроль в ближайшее время. Греф пояснил, что Китай является фабрикой конечных продуктов и компонентов для всего мира.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Коронавирус наделили свойством влиять на мировую экономику
- Мужа Хакамады обокрали на его же дне рождения
- Все украинские прокуроры по делу о крушении MH17 уволены
- Глава Тувы объяснил плохое качество жизни в регионе
- Кремль поручил регионам организовать праздник в день голосования по Конституции