Центробанк спрогнозировал рост ВВП на 2,5%

Между тем, ранее НСН писала, что глава Банка России Эльвира Набиуллина высказала мнение о том, что ситуация с коронавирусом на экономику России повлияла мало. В то же время, по ее словам, эпидемия, охватившая Китай и распространившаяся в другие страны, отражается на экономике в мире.

В свою очередь, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что влияние коронавируса на экономику России и банковский сектор может быть значительным. Это произойдет, если эпидемия не будет взята под контроль в ближайшее время. Греф пояснил, что Китай является фабрикой конечных продуктов и компонентов для всего мира.

