Центробанк спрогнозировал рост ВВП на 2,5%

17 февраля 202019:27

Центробанк ожидает, что ВВП России в первом квартале 2020-го вырастет на 2-2,5%. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на доклад регулятора о денежно-кредитной политике. Кроме того, ЦБ прогнозирует, что по итогам 2020 года ВВП России увеличится на 1,5-2%.

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Между тем, ранее НСН писала, что глава Банка России Эльвира Набиуллина высказала мнение о том, что ситуация с коронавирусом на экономику России повлияла мало. В то же время, по ее словам, эпидемия, охватившая Китай и распространившаяся в другие страны, отражается на экономике в мире.

В свою очередь, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что влияние коронавируса на экономику России и банковский сектор может быть значительным. Это произойдет, если эпидемия не будет взята под контроль в ближайшее время. Греф пояснил, что Китай является фабрикой конечных продуктов и компонентов для всего мира.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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