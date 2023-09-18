Центробанк спрогнозировал повышение инфляции в РФ
Центробанк РФ заявил, что в ближайшие месяцы в России продолжит повышаться годовая инфляция, сообщает пресс-служба регулятора.
В сообщении говорится, что причиной является нарастание ценового давления, а также реализация существенных проинфляционных рисков.
«Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля»... для ограничения масштаба отклонения инфляции... и её возвращения к 4% в 2024 году потребовалось повышение ключевой ставки», - указали в ЦБ РФ.
Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в настоящее время рисков для финансовой стабильности нет, однако резкое движение курса рубля «привело к дополнительному повышению инфляции и инфляционных ожиданий», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru