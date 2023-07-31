Центробанк спрогнозировал годовую инфляцию на уровне 5%
Банк России в понедельник представил доклад о денежно-кредитной политике и дал прогноз по уровню инфляции, пишет РИА Новости.
Регулятор считает, что по итогам третьего квартала годовая инфляция достигнет 5%. Рост ВВП ожидается на уровне 3,6% в годовом выражении.
В официальном прогнозе ЦБ ожидает курс инфляции по итогам года в диапазоне 5-6,5%. ВВП может вырасти на 2,5%.
На конец июля цены на курицу в России достигли исторического максимума. На оптовом рынке килограмм подорожал до 196 рублей 93 копеек, в розничных сетях курица стоит в среднем 270 рублей, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru