Центробанк сообщил об интересе иностранцев к обмену заблокированными активами

Банк России на прошедших переговорах увидел интерес иностранцев к обмену заблокированными активами с российскими инвесторами, заявил директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова, передает РИА Новости.

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Она отметила, что настроения инвесторов говорят о том, что в переговорах возможен положительный исход. После разблокировки деньги смогут вернуться на российский рынок.

В ФРГ в настоящее время остаются замороженными российские активы на сумму €4,1 млрд, заявил ранее статс-секретарь министерства финансов Германии Флориан Тонкар. По его словам, эта сумма включает денежные средства и экономические ресурсы граждан и организаций, включенных в санкционные списки ЕС, так и внутренние активы Банка России, на которые распространяется запрет на операции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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