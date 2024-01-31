Центробанк сообщил об интересе иностранцев к обмену заблокированными активами

Она отметила, что настроения инвесторов говорят о том, что в переговорах возможен положительный исход. После разблокировки деньги смогут вернуться на российский рынок.

В ФРГ в настоящее время остаются замороженными российские активы на сумму €4,1 млрд, заявил ранее статс-секретарь министерства финансов Германии Флориан Тонкар. По его словам, эта сумма включает денежные средства и экономические ресурсы граждан и организаций, включенных в санкционные списки ЕС, так и внутренние активы Банка России, на которые распространяется запрет на операции, передает «Радиоточка НСН».

