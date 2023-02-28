Центробанк сообщил о снижении выдачи ипотеки на 14%

Общая сумма выданных ипотечных займов в январе текущего года составила 281,6 миллиарда рублей. В январе 2022-го заемщики получили 327 миллиардов.

Средневзвешенная ставка по жилищным кредитам увеличилась до 7,86% годовых. В декабре этот показатель составлял 6,65%.

При этом уменьшился средний размер выданного займа. В январе 2023 года он составил 3,643 миллиона рублей, тогда как в декабре 2022-го - 3,954 миллиона.

Снизился и средний срок предоставления ипотеки: с рекордных 289,4 месяца в декабре 2022-го до 284,9 месяца.

Банк России с 1 марта усилит регулирование ипотеки. Это делается для ограничения рисков заемщиков и кредитных организаций, передает НСН.

