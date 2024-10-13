Центробанк сообщил о погашении всех обязательств перед МВФ

Заботкин отметил, что Россия перестала получать финансовую помощь от МВФ к началу 2000-х годов. Последние транши международная организация перечислила перед кризисом 1998 года, сказал зампред ЦБ.

По словам Заботкина, миф о зависимости российского Центробанка от МВФ исходит из 1990-х, когда РФ получала от фонда кредитование.

Как сообщали ранее в ЦБ, в январе-августе 2024 года россияне вывели за границу вдвое меньший объем денег, чем за аналогичный период 2022 года, передает «Радиоточка НСН».

