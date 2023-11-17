Центробанк сообщил, что не имеет казначейских обязательств США

Банк России не имеет казначейских обязательств США, сообщили ТАСС в пресс-службе Центробанка.

В ЦБ также отметили, что информацию по объему вложений различных стран в эти бумаги может прокомментировать только американское Казначейство.

До этого американский Минфин опубликовал данные, согласно которым объем российских вложений в гособлигации США якобы увеличился в сентябре до $73 млн.