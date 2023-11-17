Центробанк сообщил, что не имеет казначейских обязательств США
Банк России не имеет казначейских обязательств США, сообщили ТАСС в пресс-службе Центробанка.
В ЦБ также отметили, что информацию по объему вложений различных стран в эти бумаги может прокомментировать только американское Казначейство.
До этого американский Минфин опубликовал данные, согласно которым объем российских вложений в гособлигации США якобы увеличился в сентябре до $73 млн.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Госдумы заявила, что граждане теряют 600 миллиардов рублей из-за роста инфляции на один процент. По ее словам, сегодня общая сумма на рублевых счетах и вкладах граждан, а также наличных в обращении - около 60 триллионов рублей. Набиуллина отметила, что 1% роста инфляции лишают граждан 600 миллиардов рублей.
Повышение ключевой ставки и рост доходности банковских депозитов глава ЦБ назвала частичной компенсацией людям за повышение цен, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru