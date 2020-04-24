Центробанк снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

Банк России, как и ожидалось, принял решение о снижении ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5% годовых, сообщает регулятор на своём сайте. Сделано это впервые с октября 2019 года.

Снижение ставки необходимо для поддержки экономики России в условиях коронавирусной инфекции. Пандемия привела к нестабильности как на глобальном, так и на российском рынке. Отечественные индексы и валюта снижаются вслед за стремительным падением цен на нефть.

В связи с этим Центробанк отодвинул риски разгона инфляции на второй план, отдавая предпочтение механизмам поддержания экономики.

