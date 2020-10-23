Банк России дал оптимистичный прогноз для цен на нефть

Банк России опубликовал среднесрочный прогноз по ключевой ставке. В документе, в частности, говорится, что стоимость нефти Urals в 2021 году повысится на 5 долларов за баррель, в сравнении со стоимостью в 40 долларов по сентябрьскому прогнозу.

В сентябрьском проекте основных направлений денежно-кредитной политики ЦБ ожидал, что стоимость Urals в 2020 году составит 38 долларов. В актуальном прогнозе эксперты ожидают повышения цены до 41 доллара за баррель. На этой неделе партии Urals с поставкой в Европу торговались по 41-42 доллара.

Также в Центробанке ожидают, что по итогам 2020 года положительное сальдо платежного баланса составит 33 млрд долларов. Объем экспорта будет на уровне 316 млрд долларов. В сентябре прогнозы ЦБ были менее оптимистичны. Ожидалось, что разница между экспортом и импортом составит всего 2-3 млрд долларов.

Ранее глава Центрального банка Эльвира Набиуллина сообщила о возможном запуске в России цифрового рубля к концу 2021 года.

