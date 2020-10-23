ЦБ намерен запустить пилот цифрового рубля к концу 2021 года

Проект цифрового рубля является многообещающим для экономики, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции. Ее цитирует ТАСС.

Глава ЦБ также отметила, что проект цифрового рубля в целом вписывается в концепцию цифровой трансформации экономики. Она рассказала, что перспективы запуска цифровой валюты очень реальны, пилот могут запустить уже в конце 2021 года.

Набиуллина добавила, что проект цифрового рубля не связан с отказом от бумажных денег. «Это будет, по сути, третья форма денег, наряду с наличными и безналичными», – пояснила глава ЦБ.

Ранее сообщалось, что количество преступлений, связанных с электронными счетами и банковскими картами, возросло с начала 2020 года в 6 раз.

