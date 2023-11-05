Центробанк: россияне оценили годовую инфляцию в 14%

Граждане России полагают, что за последний год цены на продукты выросли на 14%, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Центрального банка (ЦБ).

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Регулятор объяснил, что высокие оценки инфляции связаны с особенностями восприятия. Люди оценивают динамику роста цен по наиболее подорожавшим категориям товаров, уточнили в ЦБ.

Сильнее всего с января 2023 года подорожали бананы - на 42,08%. Охлажденные и мороженые куры прибавили в цене на 29,02%, помидоры - 21,17%.

В ЦБ заявили, что основной рост показателей инфляции пришелся на плодово-овощную продукцию.

Центробанк 27 октября поднял ключевую ставку до 15% из-за роста инфляции. Регулятор допустил дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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