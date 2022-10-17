Центробанк России заявил о возвращении инфляции
Завершился период падения уровня цен в России длиной в несколько месяцев. После небольшой (0,05%) инфляции в сентябре цены на товары продолжат рост и в октябре. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на зампреда Центробанка Алексея Заботкина.
Насколько вырастут цены, экономист не уточнил. По его мнению, уровень инфляционного давления остается умеренным. За последнюю неделю было зафиксировано умеренное повышение цен по широкому кругу товаров.
Ранее ретейлер Дмитрий Потапенко назвал разумной просьбу обнулить импортные пошлины на ряд товаров. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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