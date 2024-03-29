Банк России продлил до 30 сентября ограничения на перевод средств за рубеж
Банк России продлил до 30 сентября включительно ограничения на перевод средств за границу. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
«Граждане России и физические лица-нерезиденты из дружественных стран... смогут в течение месяца перевести на... счета в зарубежных банках не более 1 млн долларов США», — указали в ЦБ.
Также регулятор сохранил лимиты на перечисления посредством систем денежных переводов — не более $10 тысяч за месяц — и запрет на переводы за границу для физлиц-нерезидентов из недружественных стран, не работающих в РФ, и организаций из таких государств.
Ранее Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Голикова: В России предотвратили завоз шести опасных болезней
- В Греции произошло два землетрясения
- Банк России продлил до 30 сентября ограничения на перевод средств за рубеж
- Голикова: Первичная заболеваемость ожирением в РФ снизилась на 16%
- Фильм Джонни Деппа о Модильяни покажут в России осенью
- На конкурс «Мисс Вселенная» впервые отправят участницу из Саудовской Аравии
- ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью
- СМИ: Полковник ГРУ Мясников погиб в результате теракта в «Крокусе»
- Число пострадавших при теракте в «Крокусе» возросло до 382
- Gaumont снимет сериал о семье Гуччи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru