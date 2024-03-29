Банк России продлил до 30 сентября ограничения на перевод средств за рубеж

«Граждане России и физические лица-нерезиденты из дружественных стран... смогут в течение месяца перевести на... счета в зарубежных банках не более 1 млн долларов США», — указали в ЦБ.

Также регулятор сохранил лимиты на перечисления посредством систем денежных переводов — не более $10 тысяч за месяц — и запрет на переводы за границу для физлиц-нерезидентов из недружественных стран, не работающих в РФ, и организаций из таких государств.

Ранее Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%, напоминает «Свободная пресса».

