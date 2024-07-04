Центробанк России обсудит повышение ключевой ставки до 18% в июле
Банк России в июле, скорее всего, будет в том числе обсуждать повышение ключевой ставки до 17 или 18% годовых, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.
По его словам, текущие высокие темпы роста экономики сочетаются с высокой инфляцией, а потому, как отмечает Заботкин, необходима жесткая монетарная политика, отмечает РИА Новости.
Кроме того, Заботкин отмечает, что ЦБ РФ рассчитывает вернуться к цели по инфляции в 4% в середине 2025 года
По данным Росстата, с 25 июня по 1 июля инфляция в России составила 0,66%, неделей ранее был зафиксирован показатель в 0,22%, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru