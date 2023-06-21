Глава ЦБ призвала законом запретить банкам прятать реальные ставки по кредитам
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина призвала закрепить на законодательном уровне запрет для кредитных организаций прятать реальные ставки по выданным кредитам. Такую инициативу она озвучила в ходе выступления в Совете Федерации.
Как пояснила глава регулятора, зачастую банки стараются маскировать реальные проценты комиссиями и дополнительными продуктами. В результате, клиенты не понимают, сколько им реально придётся отдавать. Набиуллина считает необходимым ввести жёсткий запрет на рекламу таких кредитных продуктов.
Кроме того, глава ЦБ выразила обеспокоенность ситуацией с ипотекой, которую, по её словам, «слишком накачали» льготные программы, передает RT. По мнению Эльвиры Набиуллиной, массовые льготные программы по кредитованию жилья необходимо постепенно сворачивать.
Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко рассказала в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» об удвоении средней суммы ипотечного кредита в Москве за последнее время.
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