Центробанк РФ сохранил ключевую ставку в 7,5%
Совет директоров Центробанка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%, сообщает пресс-служба регулятора.
В сообщении говорится, что текущие темпы прироста цен увеличились, однако остаются умеренными, в отличие от инфляционных ожиданий населения, находящихся на повышенном уровне.
Также отмечается, что рост экономической активности ускорился «выше февральских прогнозов», что говорит об увеличении внутреннего спроса, и продолжающейся «адаптации российской экономики».
«Банк России на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее», - отметили в пресс-службе.
Ранее в Центробанке заявили, что доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа, по данным на 1 апреля 2023 года, уменьшилась до 9,5%, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru