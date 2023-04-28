Центробанк РФ сохранил ключевую ставку в 7,5%

В сообщении говорится, что текущие темпы прироста цен увеличились, однако остаются умеренными, в отличие от инфляционных ожиданий населения, находящихся на повышенном уровне.

Также отмечается, что рост экономической активности ускорился «выше февральских прогнозов», что говорит об увеличении внутреннего спроса, и продолжающейся «адаптации российской экономики».

«Банк России на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее», - отметили в пресс-службе.

Ранее в Центробанке заявили, что доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа, по данным на 1 апреля 2023 года, уменьшилась до 9,5%, сообщает RT.

