Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.

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Отмечается, что темпы прироста потребительских цен в целом остаются низкими, что способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции.

«По оценкам Банка России, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев. Однако в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счёт усиления ограничений на стороне предложения», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 декабря 2022 года.

Ранее Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о повышении базовой ставки сразу до 2% годовых, сообщает RT.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:РоссияЦентробанкКлючевая Ставка
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