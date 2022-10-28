Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Отмечается, что темпы прироста потребительских цен в целом остаются низкими, что способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции.

«По оценкам Банка России, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев. Однако в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счёт усиления ограничений на стороне предложения», - говорится в сообщении.



В пресс-службе добавили, что следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 декабря 2022 года.

Ранее Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о повышении базовой ставки сразу до 2% годовых, сообщает RT.