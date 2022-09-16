«Набиуллина страхуется»: Аналитик предсказал снижение ключевой ставки ЦБ до 5%
В пользу снижения ключевой ставки Центробанка говорит стабильность рубля, снижение инфляции и необходимость поддержки промышленности, сказал НСН экономист Александр Разуваев.
Снижение ключевой ставки поддержит экономику. Цикл снижения завершится на уровне 5-6 процентов, что случится уже в начале следующего года, заявил экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сузилось и цикл близится к завершению. 16 сентября ставка снизилась с 8% до 7,5%, но Набиуллина полагает, что в скором времени ее могут вновь повысить из-за внешних и внутренних факторов. Разуваев считает, что глава Центробанка страхуется и есть все основания для более серьезного снижения ключевой ставки.
«Ставка будет идти вниз и цикл завершится на уровне 5%-6%, что случится в следующем году. В пользу этого будет говорить стабильность рубля, снижение инфляции и, конечно, необходимость поддержать промышленность. Снижение ставки будет нейтральным для курса рубля и поддержит фондовый рынок, как дивидендные акции, так и наиболее интересные по финансовым показателям, к примеру, «Газпрома «со своей астрономической прибылью. Я неплохо смотрю на Сбер, информационные технологии – Яндекс, ВК и другие. Для их акций снижение ставок хорошо», - сказал Разуваев.
Собеседник «Радиоточки НСН» считает, что Набиуллина страхуется из-за неясной политической ситуации.
«Все понимают, что ставка пойдет вниз и банки продолжат снижать ставки по кредитам, депозитам. Это нужно для поддержки экономики. Набиуллина просто страхуется из-за абсолютной неясной политической ситуации», - резюмировал Разуваев.
Ранее сообщалось, что ЦБ РФ ожидает возвращение средней ключевой ставки 5-6% в 2025 году.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,3 млн+59 035 / сут.
Умерли
386 тыс.+110 / сут.
Выздоровели
19,3 млн+50 020 / сут.
- СМИ: Эрдоган намерен выпросить у Путина скидку на газ в 25%
- В России новые iPhone 14 стали продавать за 500 тысяч рублей
- Назначен врио главреда «Комсомольской правды» после похорон Сунгоркина
- Путин заявил, что Киев отказался от переговоров
- В ЕС предлагают создать центр по обучению украинских военных
- Хоккейная сборная Казахстана примет участие в Кубке Первого канала
- СМИ: Букву «Z» убрали из названия российского шоколада
- Гендиректор «Вкусно - и точка» исключил продажу пива в ресторанах сети
- Виталий Милушев представил свой новый клип
- Набиуллина: Россияне сейчас скорее ориентированы сберегать, чем тратить
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru