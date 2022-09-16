«Набиуллина страхуется»: Аналитик предсказал снижение ключевой ставки ЦБ до 5%

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сузилось и цикл близится к завершению. 16 сентября ставка снизилась с 8% до 7,5%, но Набиуллина полагает, что в скором времени ее могут вновь повысить из-за внешних и внутренних факторов. Разуваев считает, что глава Центробанка страхуется и есть все основания для более серьезного снижения ключевой ставки.

«Ставка будет идти вниз и цикл завершится на уровне 5%-6%, что случится в следующем году. В пользу этого будет говорить стабильность рубля, снижение инфляции и, конечно, необходимость поддержать промышленность. Снижение ставки будет нейтральным для курса рубля и поддержит фондовый рынок, как дивидендные акции, так и наиболее интересные по финансовым показателям, к примеру, «Газпрома «со своей астрономической прибылью. Я неплохо смотрю на Сбер, информационные технологии – Яндекс, ВК и другие. Для их акций снижение ставок хорошо», - сказал Разуваев.