«Набиуллина страхуется»: Аналитик предсказал снижение ключевой ставки ЦБ до 5%

В пользу снижения ключевой ставки Центробанка говорит стабильность рубля, снижение инфляции и необходимость поддержки промышленности, сказал НСН экономист Александр Разуваев.

Снижение ключевой ставки поддержит экономику. Цикл снижения завершится на уровне 5-6 процентов, что случится уже в начале следующего года, заявил экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сузилось и цикл близится к завершению. 16 сентября ставка снизилась с 8% до 7,5%, но Набиуллина полагает, что в скором времени ее могут вновь повысить из-за внешних и внутренних факторов. Разуваев считает, что глава Центробанка страхуется и есть все основания для более серьезного снижения ключевой ставки.

«Ставка будет идти вниз и цикл завершится на уровне 5%-6%, что случится в следующем году. В пользу этого будет говорить стабильность рубля, снижение инфляции и, конечно, необходимость поддержать промышленность. Снижение ставки будет нейтральным для курса рубля и поддержит фондовый рынок, как дивидендные акции, так и наиболее интересные по финансовым показателям, к примеру, «Газпрома «со своей астрономической прибылью. Я неплохо смотрю на Сбер, информационные технологии – Яндекс, ВК и другие. Для их акций снижение ставок хорошо», - сказал Разуваев.

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Собеседник «Радиоточки НСН» считает, что Набиуллина страхуется из-за неясной политической ситуации.

«Все понимают, что ставка пойдет вниз и банки продолжат снижать ставки по кредитам, депозитам. Это нужно для поддержки экономики. Набиуллина просто страхуется из-за абсолютной неясной политической ситуации», - резюмировал Разуваев.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ ожидает возвращение средней ключевой ставки 5-6% в 2025 году.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Эльвира НабиуллинаИнфляцияЭкономический КризисЭкономикаКлючевая СтавкаЦентробанк
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