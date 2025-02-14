Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Решение принято на первом в 2025 году заседании Совет директоров Банка России. Предыдущее заседание состоялось 20 декабря 2024 года, тогда ставка, установленная на это уровне 25 октября, также не была изменена.

При этом сегодня ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции на 2025 год с 4,5-5% до 7-8%. Регулятор прогнозирует, что показатель вернется к целевому уровню в 4% в 2026 году.

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Центробанк оценивает текущее инфляционное давление как высокое. По данным регулятора, рост внутреннего спроса по-прежнему серьёзно обгоняет возможности расширения предложения товаров и услуг. При этом охлаждение кредитной активности приобрело более выраженный характер – растет тенденция к сбережению россиянами.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», целесообразность увеличения ключевой ставки ЦБ пообещал оценивать «с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции» на ближайшем заседании, которое назначено на 21 марта.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:ЭкономикаКлючевая СтавкаЦентробанк

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