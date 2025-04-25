Центробанк РФ снова сохранил ключевую ставку в 21%

В сообщении регулятора говорится, что в настоящий момент инфляционное давление «продолжает снижаться, хотя и остается высоким».

«Банк России будет поддерживать такую жёсткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году», - указали в пресс-службе.

Отмечается, что следующее заседание по ключевой ставке пройдёт 6 июня.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин допустил, что ключевая ставка Банка России может начать снижаться к концу 2025 года, сообщает RT.

