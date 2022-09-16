Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 7,5%
Центробанк России снизил ключевую ставку с 8% до 7,5% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
В сообщении отмечается, что темпы прироста потребительских цен остаются на низком уровне, что «способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции».
«Динамика деловой активности складывается лучше, чем предполагалось в июле. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность», - отметили в ведомстве.
Ранее Центробанк представил три возможных сценария развития российской экономики, один из которых предполагает, что инфляция в 2023 году снизится до 5—7%, а ключевая ставка будет на уровне 6,5—8,5%, сообщает RT.
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