Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 7,5%

В сообщении отмечается, что темпы прироста потребительских цен остаются на низком уровне, что «способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции».

«Динамика деловой активности складывается лучше, чем предполагалось в июле. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность», - отметили в ведомстве.

Ранее Центробанк представил три возможных сценария развития российской экономики, один из которых предполагает, что инфляция в 2023 году снизится до 5—7%, а ключевая ставка будет на уровне 6,5—8,5%, сообщает RT.

